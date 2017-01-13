15 TEMMUZ GECESİ HAVADA NELER YAŞANDI ?

15 Temmuz gecesi havada neler yaşandı ?

15 Temmuz gecesi emir komuta zincirini kıran hainler, gasp ettikleri uçaklarla Meclis'i ve Külliye'yi bombaladı.

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15 Temmuz gecesi halk tanklara karşı dururken havada bir başka mücadele yaşandı.

Siyasiler ve vatansever komutlanlar, hainlerin bomba yağdırdığı savaş uçakları ile helikopterlerin yere indirilmesi için harekete geçti. 

Ankara'da Harekat Merkezini ele geçiren darbecilere karşı önce Eskişehir'de, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi oluşturuldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın emriyle tüm uçaklar yere indirilmeye başlandı.

O anlarda yaşananlar telsiz konuşmalarına da yansıdı. Havadaki F-16'lar ile onlara yakıt sağlayan tanker uçaklarına "geri dön" emri verildi.

Bazıları emre itaat etti. Ama hainler bombalamayı sürdürdü.
Gölbaşı Özel harekat merkezi, Meclis ve Ankara Emniyet müdürlüğü ateş altına alındı.

Gece boyunca pilotlara sık sık yaptıklarının kanunsuz olduğu hatırlatıldı.
Hava Kuvvetleri komutanı Abidin Ünal'ın emri, defalarca anons edildi.

Başbakan Binali Yıldırım emirlere itaat etmeyen ‘darbeci uçakları düşürme’ yetkisi verdi.
Eskişehir, Diyarbakır, Erzurum ve Balıkesir'den savaş uçakları kaldırıldı.

Başbakan'ın talimatı ile kalkan 2 savaş uçağı darbeci uçakların havalanmasını önlemek için Akıncı Üssünü bombaladı. Sabah saatlerinde yakıtları biten hainler yere inmek zorunda kaldı.

HABER 7

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