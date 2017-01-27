15 Temmuz kampanyasında kaç para toplandı ?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yasama, yürütme ve yargının tam olarak eş güdüm içinde olduğu ama bağımsız olarak işlediği, aslında çok etkin bir sistem. Bu sistemle seçilmiş cumhurbaşkanı, yürütmesiyle birlikte çok etkin bir şekilde hızlı karar alabilecek yeteneklerde olacak. Parlamento da yasaları yapacak aynı zamanda da yürütmeyi aslında bir nevi sorgulayabilecek. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz, seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini tam olarak kullanmasına onay verecektir diye düşünüyoruz."

'309 milyon lira para toplandı'

Bakan Kaya, "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda 20 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 309 milyon lira para toplandı." dedi.

'Terörle mücadele gazilerimiz için bir düzenleme yaptık'

En son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile malul sayılmayan terörle mücadele gaziler için bir düzenleme yapıldığını söyleyen Kaya, "Malul sayılmayan terörle mücadeledeki gazilerimizden kalıcı hasarı olan, organ kaybı ve kalıcı sekeli olanlar için yeniden bir değerlendirme yapılacak ve uygun görülenlere aylık bağlanması sağlanmış olacak. Geriye dönük de çalışacak. Biz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz arasında ayrım yapmıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kaya, "Bin 200 kişilik psikososyal destek ekibi sosyal çalışmacı arkadaşımız terör olaylarının yaşandığı 11 ilimizde 50 bin haneye ulaştı ve yaklaşık 300 bin kişiye bu manada ulaşmış olduk, onlara destek olduk." dedi.

Boşanma sürecindeki çiftlerin yüzde 38'i vazgeçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Boşanma sürecinde danışmanlığımıza başvuran 7 bin 500 çiftimizden yaklaşık yüzde 38'i evliliğini devam ettirme kararını aldı." diye konuştu.

Kaya, doğum yardımlarıyla ilgili ,"İlk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üç ve sonraki çocuklar için de 600 lira olmak üzere doğum yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doğum yardımı yaptık." dedi.