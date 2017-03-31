Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Kapak olsun diye söylüyorum 15 Temmuz`dan sonra 8 milyar dolar sermaye geldi" dedi.



Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 2016 yılında 15 Temmuz'a kadar Türkiye'ye 4 milyar dolar doğrudan sermaye geldiğini belirterek, "Kapak olsun diye söylüyorum, 15 Temmuz'dan sonra ülkemize doğrudan 8 milyar dolar sermaye geldi" dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun (TUSAF) bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği 'Buğday ve Un Ticareti, Unlu Mamullerde Trendler ve Yenilikçilik Kongresi' Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Sueno Otel'de başladı.



Kongreye katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, son 15 yılda yakalanan siyasi istikrar sayesinde Türkiye'nin dünyada 17'nci büyük ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarının Avrupa Birliği büyümesinin iki katına ulaştığını dile getiren Metin, "Güçlenen ülkemiz birilerini rahatsız ediyor. Eşkıyalık yaparak uluslararası hukuku çiğnediler, ülkemiz karşısında zavallı duruma düştüler. Türkiye bunlara pabuç bırakmayacak. Büyümeye devam edeceğiz. 4 saatlik uçuşla 57 ülkeye ulaşabiliyoruz. Her alanda rekorlar kıran ve ticaretin yüzde 60'ının yapıldığı bir bölgenin tam ortasındayız. Bu büyümeyi gören ülkelerin rahat durması mümkün mü? Maşa olarak kullanılan terör örgütleri üzerinden ülkemize saldırılar gerçekleştiriliyor" diye konuştu.



'KAPAK OLSUN'



Bakan Yardımcısı Metin, 2002 yılına kadar Türkiye'ye direkt gelen sermaye miktarının 15 milyar dolar olduğunu söyledi. Metin, "2002 yılından bugüne kadar ülkemize direkt gelen yabancısermaye miktarı 180 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında 15 Temmuz'a kadar gelen sermaye 4 milyar dolar. Kapak olsun diye söylüyorum, 15 Temmuz'dan sonra gelen yabancı sermaye miktarı ise 8 milyar dolar. 2016 yılında toplam 12 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye ülkemize geldi" dedi.



AKADEMİK UNVANLI BAZI KİŞİLERİ ÜRÜNLERİ KÖTÜ ETKİLİYOR



Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ise Rusya ile yaşanan krizden sonra yeni pazarlar bulmak için tarım iş forumları başlattıklarını söyledi. Sektörün dönem dönem medyanın azizliğine uğradığını dile getiren Daniş, "Kendi alanı olmadığı halde, isminin önünde akademik unvanları olan birçok kişi maalesef ürünlerimizi etkileyecek, toplumu endişeye sevk edecek açıklamaları sorumsuzca yapmaktadır. Bakanlık olarak bu kişilerle temas halindeyiz. Bunların bazıları ne ile karşılaşacaklarını bildikleri için bize cevap bile vermemektedir. Medyanın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum. Halkımızın da her söylenene inanmamasını istiyorum. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarımıza giderek bu bilgileri almalarını istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE DÜNYA UN İHRACAT ŞAMPİYONU

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un ihracatının 15 yılda 22 kat arttığını belirterek, sektörün ihracata 1.1 milyar dolar katkı sağladığını söyledi. Un sanayiinin 18 milyar liralık ekonomik büyüklüğü olduğunu dile getiren Ulusoy, Türkiye un sanayicilerinin 11,6 milyon tonluk dünya ticaretinin yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini kaydetti. Türkiye'nin 160 ülkeye un ihraç ettiğini dile getiren Ulusoy, un ihracatının yüzde 40'ının Irak'a yapıldığını anlattı. Ulusoy, "Irak'ı sırasıyla Sudan ve Suriye takip ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgemiz ihracatın yüzde 46'sını karşılarken, Mardin bu konuda birinci, Gaziantep ikinci sırada yer alıyor. Türkiye dünya un ihracat şampiyonu olarak yerini korumaktadır. 2002 yılında 253 bin ton olan un ihracatımız, 15 yılda 14 kat artarak 3,5 milyon tona yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'nin ihracatı 47 milyon dolardan, 1 milyar 80 milyon dolara çıktı" dedi.



Eren Günhan Ulusoy, televizyonlarda ekmeğe yönelik karalama kampanyaları yapıldığını belirterek, "Umarım bu konuda insanlarımız yanlış yönlendirmelerden kurtulur. İnsan sağlığına zarar verecek kişilerin karşısında olacağız" dedi.

Konuşmaları ardından kongre kapsamında açılan serginin kurdelesi kesildi.