15 Temmuz'dan sonra TSK'dan kaç kişi atıldı ?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’da çıkarılan personel sayısını açıkladı.

Soru önergesine verilen yanıtta şöyle denildi:

“15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma işlemi tesis edilen personel sayısı 6 bin 511'dir.

Ayrıca 4 bin 90 Askeri Lise Öğrencisi, 6 bin 140 Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi ile 6 bin 179 lisans düzeyinde (Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fakülte Yüksekokulu) olmak üzere toplam 16 bin 409 kişi askeri öğrencilik statüsünü kaybetmiştir.”