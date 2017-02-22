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15 YAŞINDAKİ GENÇ SOSYAL MEDYA KURBANI OLDU !

15 yaşındaki genç sosyal medya kurbanı oldu !

Hollanda'da yaşayan 15 yaşındaki Onur Hakan Cücü, eski kız arkadaşı çıplak fotoğrafını paylaşınca intihar etti.

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Hollanda’da, 15 yaşındaki Onur Hakan Cücü isimli Türk genci, eski kız arkadaşı çıplak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca binanın çatısından atlayıp yaşamına son verdi

Hollanda'da sosyal medya üzerinden çıplak fotoğrafının yayıldığını gören Enschede kentindeki Bonhoeffer Koleji 3.sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Adanalı Onur Hakan Cücü, ailesinin evine yakın bir binanın çatısından atlayarak intihar etti. Türk gencinin ölüm haberi kenti yasa boğdu. Polis, olay hakkında soruşturma başlattı. En son kız arkadaşıyla mesajlaşan Cücü'nun son sözleri "Seni çok sevdim. Ben gidiyorum hoşça kal. Her şey için özür dilerim. İnternetimi de kapatıyorum, istediğini yollayabilirsin" şeklinde oldu. Cücü'nün son mesajından birkaç saat önce İnstagram'da çıplak fotoğrafının yayıldığını fark etmesinin arkasından kız arkadaşıyla vedalaşarak, ailesinin evine yakın bir yüksek binanın üstüne çıkarak aşağı atlayıp intihar ettiği bildirildi.

Onur Hakan'ın evinin önünde toplanan 200'den fazla okul arkadaşı, gözyaşları içinde yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı.

Sabah
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