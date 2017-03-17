15 yaşındaki Makbule'nin feci ölümü !

Olay Portakallık Mahallesi Kubilay Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Oturdukları apartmanın 13'üncü katındaki dairenin penceresinde oturarak telefonla konuşan Makbule Dilsiz, aniden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilsiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dilsiz'in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.