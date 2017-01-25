16 adrese baskın, 8 gözaltı !

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir merkezli Muğla ve Aydın'da önceden belirlenen 16 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Star gazetesinden Muammer Başkan'ın haberine göre operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Türkiye Öğretmenler Vakfının yöneticilerinin bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları ve finans sağladıkları iddia ediliyor.



Haklarında yakalamaya yönelik gözaltı kararı bulunan 8 kişinin ise yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.