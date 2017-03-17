16 gündür kayıp

Ailenin 7 çocuğundan biri olan Emir Cemiloğlu'nun Dörtyol İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen annesi Delel Cemiloğlu (43), Emir'in aynı zamanda Dörtyol'da Kur'an Kursu eğitimi aldığını belirterek, 16 gündür haber alamadıklarını, ancak 3 gün önce telefonla arayarak iyi olduğunu söylediğini anlattı.

Son telefon görüşmesinde bir "abi" ile beraber olduğunu ve kendisine iş bulmada yardımcı olacağını söylediği Emir'den bir daha haber alamadıklarını anlatan annesi Delel Cemiloğlu, "Oğlumun kaçırılmış veya kandırılmış olmasından endişe ediyorum. Neredeyse gelsin veya yerini bildirsin gidip getirelim. Çok merak ediyoruz. Babası da zaten astım ve kalp hastası geceleri uyuyamıyor bir an önce evine gelsin" dedi.

Gören ya da yerini bilenlere de gözyaşları ile seslenen Anne Cemiloğlu, Emir'in kendi isteği ile İmam Hatip Lisesi'ne ve Kur'an Kursu'na gittiğini belirterek "Ailece hepimiz merak ve endişe içerisindeyiz. Bir an önce eve gelmesini bekliyoruz. Görenler veya yerini bilenlerin polis veya jandarmaya haber vermelerini istiyoruz. Eğer okumak istemiyorsa okulu bıraksın ama evine dönsün." ifadelerini kaydetti.