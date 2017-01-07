16 MİLYON LİRALIK VURGUN

16 milyon liralık vurgun

Türkiye'nin en ünlü meyve suyu içeceği üreten şirketin 21 yıllık muhasebe müdürü zimmetine 5 yılda 16 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

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Büyük vurgun, şirket hesaplarında son dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin ve şirketin kâr payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

Bu incelemede, son 5 yılda muhasebe sorumlusunun 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre soruşturma kapsamında Ayhan Ş.'nin kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, 6 adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

Ayhan Ş.'nin banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi. Geçen aralık ayında gözaltına alınan Ayhan Ş. polis ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

AVUKATI: ‘ADLİYE KAPATILSIN’

Ayhan Ş.'nin avukatlığını, bir dönem Ergenekon davasında da tutuklu kalan Avukat Yusuf Erikel üstlendi. Erikel, Adalet Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurarak, “FETÖ benzeri bir yapılanmayı Tokat Adliyesi’nde tespit ettiğini; bazı hâkim, savcıların müvekkiline tezgâh kurarak tutuklanmasını sağladıklarını; adı geçen şirket yöneticilerinin kendiusulsüzlüklerini kapatabilmek adına müvekkiline iftira attıklarını ve ailesinden miras kalan malları bile elinden aldıklarını” iddia ederek, adliyenin tamamen kapatılmasını talep etti.

Hürriyet
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