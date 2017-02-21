  • Ömer Halisdemir'i şehit edenler hakim karşısında
  • Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti
  • Bahçeli'den MHP'li muhaliflere: Partinizi kurun da gelin
  • İşte AK Parti'nin önündeki referandum anketi
  • İstanbul'da 'çıplak arama' skandalı
YEREL HABERLER
Kayseri Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

16 YAŞINDAKİ GENÇ HARAKİRİ YAPTI !

16 yaşındaki genç harakiri yaptı !

Kayseri'de, Kur'an kursu öğrencisi 16 yaşındaki Emre Ü. bıçakla harakiri yaparak kendini karnından yaraladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Taşçıoğlu Kur'an Kursu'nda yaklaşık 1.5 yıldır eğitim gören Emre Ü. derslerde başarılı olamadığını belirterek, kurstan ayrılmak istedi.

Hocalarının da onay vermesiyle Emre, arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrıldı. Emre, Kur'an kursundan uzaklaştıktan sonra Merkez Melikgazi ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda elindeki bıçağı karnına sapladı. Gencin yere yığıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans gönderildi. 112 ekipleri, yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Emre'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
262
-
Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulunduÜvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu
Sevişme sahneleri olay olduSevişme sahneleri olay oldu
Ebru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardıEbru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardı
Güvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözlerGüvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözler
Bankalar promosyonda kartel mi oluşturuyor?Bankalar promosyonda kartel mi oluşturuyor?
Mardin'de çatışma ! 2 terörist etkisiz hale getirildiMardin'de çatışma ! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !
Türk bayrakları çöpe atıldı !Türk bayrakları çöpe atıldı !
''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS