16 yıl sonra bir ilk !

Bursa'da Yenişehir Havaalanı'nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor.

Bursa'nın havacılık sektöründe söz sahibi olması için Bilim Teknoloji Merkezi bünyesinde havacılık ve uzay bölümü kurulması, üniversitede havacılıkla ilgili bir bölüm açılması ve yerli uçak üretimi konusunda mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Yunuseli Havaalanı'nın yeniden uçuşlara açılmasını da sağladı. Yunuseli'nin hava ulaşımına açılması için önceki yıllarda imzalanan protokollerin çeşitli sebeplerle askıya alınmasına rağmen süreci ısrarla takip eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen onayın ardından 1 Şubat'ta Yunuseli Havaalanı'ndan uçuşları başlatma kararı aldı. Yenişehir Havaalanı'nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan ve bugüne kadar atıl halde duran Yunuseli yeniden kullanılmaya başlanacak. Gemlik - Haliç arasında sefer yapan ve karaya da inme özelliği bulunan Burulaş'a ait uçaklar, 1 Şubat Çarşamba gününden itibaren Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Haliç'e inecek.

Son hazırlıklar yapılıyor

Gemlik - Haliç arasında sefer yapan uçaklardan biri Yunuseli Havaalanı'ndaki yerini şimdiden alırken, son hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor. Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan yolcu bekleme salonu ve hangar inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, BUSKİ ekipleri de gerekli altyapı çalışmalarını tamamladı. Bursa'nın 16 yıllık özleminin artık giderileceğini ve hayal olarak görülen bir konuyu daha gerçeğe dönüştürdüklerini diye getiren Başkan Altepe, "20 yıl öncesine kadar aktif olarak kullanılan Yunuseli Havaalanı'nda seferler başlıyor. Çok yakında uçuş eğitimleri ve farklı bölgelerle uçuşlarla bu bölge önemli bir havacılık merkezi haline gelecek. Bursa İstanbul'un yanı sıra Ege ve Akdeniz'e de yaz sezonunda uçuşlarımız olacak. 4 tane deniz uçağımız var. Bunların karaya da inmesi için gerekli aparatlar monte edildi. İstanbul'da 3.havalimanının bitmesiyle buraya da uçuşlar tarifeli olarak başlayabilir. Ancak farklı Anadolu şehirlerine Yunuseli'nden 25 - 30 kişilik uçaklarla seferleri hızlandırmayı planlıyoruz" dedi.

Bu arada Yunuseli Havaalanı'nın aktif olarak uçuşlara açılacak olması, havacılık camiasının bu bölgeye olan ilgisini artırdı. Kullanım hakları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Yunuseli Havaalanı'ndan yararlanmak için 20'nin üzerinde kurum ve kuruluş Burulaş'a müracaat etti. Bakım ünitesi kurmak, uçuş okulu açmak, hangar ve pisti kullanmak gibi taleplerde bulunan bu kurumların başvuruları Burulaş tarafından değerlendiriliyor.

Yunuseli - Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer olarak yapılacak yolculuk 25 dakika sürecek. Uçak kalkış saatleri Yunuseli'den 08.45 ve 14.45, Haliç'ten de 09.45 ve 15.45 olacak.