SON DAKİKAGAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SALDIRI; 1 POLİS YARALI !
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

164 İŞ ADAMI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

164 iş adamı adliyeye sevk edildi

FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 380 iş adamından 164'ü adliyeye sevk edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fetullahçı Terör Örgütüne, "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 380 iş adamından 164'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütüne "himmet" adı altında finansal destek sağladığı tespit edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Karar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 380 iş adamından 110'unun yurt dışında olduğu öğrenilirken, düzenlenen operasyonlar kapsamında 164 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 164 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
589
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Tartışılan mont çin açıklama geldi !Tartışılan mont çin açıklama geldi !
Bakan Bozdağ'dan anayasa açıklamasıBakan Bozdağ'dan anayasa açıklaması
İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?
Sultanahmet'te polisle vatandaşın kar keyfiSultanahmet'te polisle vatandaşın kar keyfi
Havalimanına iniş yapılamıyor !Havalimanına iniş yapılamıyor !
Reina saldırganını tekmeledi !Reina saldırganını tekmeledi !
'Pantolonsuz metro' eylemi Londra'ya sıçradı'Pantolonsuz metro' eylemi Londra'ya sıçradı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS