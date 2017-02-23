  • Memurun hayatını değiştirecek düzenlemenin detayları belli oldu
  • Mehmetçik destekli ÖSO El Bab'ın merkezini ele geçirdi
  • Türkiye gazetesi yazarından çok konuşulacak liste
  • Ehliyet sahiplerine zorunlu ''trafikte saygı eğitimi"
  • İstanbul'da çıplak adam şoku !
YEREL HABERLER
İstanbul \ Maltepe
Diğer İllerSitene Ekle

17 BİN ÖĞRENCİYE SAĞLIKLI YAŞAM DERSİ

17 bin öğrenciye sağlıklı yaşam dersi

Maltepe Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen, “Hijyen, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam ve ergenlik dönemi” seminerleriyle, son 3 yılda 17 bin öğrenciye eğitim verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Maltepeli öğrencilere yönelik olarak Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam dersleri, büyük ilgi görüyor. Son 3 yılda 17 bin öğrencinin faydalandığı eğitimler, Emine İbrahim Pekin İlköğretim Okulu ve İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu’nda devam etti.  Sinevizyon eşliğinde yapılan  sunumunda,temizlik ve hijyen alışkanlığı kazanmanın kişinin ileri yıllardaki sağlığını da doğrudan etkileyeceği belirtildi. Gelişme çağında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekilen eğitimde, kahvaltı alışkanlığı edinmenin önemi ve obeziteden uzak durmak için yapılması gerekenler anlatıldı. Öğrenciler ergenlik döneminin genel özellikleri,  aile ve çevreyle yaşanan çatışma durumlarını aşmak için çözüm önerileri ve arkadaşlık ilişkileri hakkında da bilgilendirildi. Sağlığı bozan nedenlerin karşılıklı soru cevaplarla anlatıldığı eğitimde, doğru soruları bilen öğrencilere hediyeler takdim edildi.

157
-
"Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu""Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu"
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandıMüjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı
Aliyev, Fatih Portakal'ın o sözlerini affetmediAliyev, Fatih Portakal'ın o sözlerini affetmedi
Arkadaşını öldürmeden önce selfie çekmişArkadaşını öldürmeden önce selfie çekmiş
CHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiasıCHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiası
MHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketiMHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketi
Öğretmenlere yeniden eğitim ve performans ölçümü geliyorÖğretmenlere yeniden eğitim ve performans ölçümü geliyor
Çöp konteynırında bebek cesedi bulunduÇöp konteynırında bebek cesedi bulundu
Türkiye'de büyük operasyon !Türkiye'de büyük operasyon !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS