17 bin öğrenciye sağlıklı yaşam dersi

Maltepeli öğrencilere yönelik olarak Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam dersleri, büyük ilgi görüyor. Son 3 yılda 17 bin öğrencinin faydalandığı eğitimler, Emine İbrahim Pekin İlköğretim Okulu ve İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu’nda devam etti. Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumunda,temizlik ve hijyen alışkanlığı kazanmanın kişinin ileri yıllardaki sağlığını da doğrudan etkileyeceği belirtildi. Gelişme çağında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekilen eğitimde, kahvaltı alışkanlığı edinmenin önemi ve obeziteden uzak durmak için yapılması gerekenler anlatıldı. Öğrenciler ergenlik döneminin genel özellikleri, aile ve çevreyle yaşanan çatışma durumlarını aşmak için çözüm önerileri ve arkadaşlık ilişkileri hakkında da bilgilendirildi. Sağlığı bozan nedenlerin karşılıklı soru cevaplarla anlatıldığı eğitimde, doğru soruları bilen öğrencilere hediyeler takdim edildi.