17 eski hakim ve savcıya gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 7 ilden 17 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 7 ilden 17 hakim ve savcı hakkında gözaltına kararı alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasya, Çorum, Giresun, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinde, meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Sinop, Giresun ve Tokat'tan 6 hakim ve savcı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dijital veri ile bazı belgelere de el konuldu.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) dün ihraç edilen 202 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.