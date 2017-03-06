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17 İLDE FETÖ OPERASYONU !

17 ilde FETÖ operasyonu !

Erzincan merkezli 17 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Erzincan merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce meslekten ihraç  edilen 21 polis, 3 özel güvenlik görevlisi ile bir öğretmenin, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarını belirledi. 

25 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

Erzincan merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında  gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 20'si yakalandı.  Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar  sürüyor.

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