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17 İLDE OPERASYON ! 60 ESKİ POLİS HER YERDE ARANIYOR

17 ilde operasyon ! 60 eski polis her yerde aranıyor

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda ihraç edilen 60 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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İstanbul merkezli 17 ilde, Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen ve Bylock kullandıkları belirlenen 60 polise yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 60 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak, Yozgat'ta belirlenen 60 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltıların olduğu öğrenilirken, adreslerde yapılan aramaların devam ettiği belirtildi.

DHA
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