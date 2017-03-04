17 yaşında felaket !

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Hacıpazar Köyü Kavşağında meydana geldi. Babası Murat O.'ya ait otomobili alan B.O., 14 yaşındaki arkadaşının doğum gününü kutlamak için 15 yaşındaki Seyfi Bütün, 15 yaşlarındaki iki arkadaşıyla beraber otomobille gezmeye çıktı.
Ehliyeti bulunmayan B.O. yönetimindeki otomobil, Hacıpazar Köyü kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarında bulunan Mustafa Uyar'a ait sebze-meyve tezgahına çarptı. Çarpma sonrası tezgah dağılırken, 5 genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.