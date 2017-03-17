170 kiloluk hasta MR cihazına sığmayınca...

Samsun'da 61 yaşındaki Fahriye Özdemir, tedavi için gittiği hastanede aşırı kilodan dolayı MR cihazına giremeyince 21 ayda 85 kilo verdi.

Çarşamba ilçesinde yaşayan Fahriye Özdemir, bazı sağlık sorunları için gittiği hastanede 170 kilo olduğu için MR cihazına giremedi. Çarşamba Devlet Hastanesi doktorları tarafından durumu incelenen Fahriye Özdemir, uygulanan diyet sayesinde 21 ayda 85 kilo vererek 95 kiloya kadar inmeyi başardı. Fahriye Özdemir, kilo verdikten sonra yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulunca MR cihazına girmesine gerek kalmadı.

Fahriye Özdemir'i doktora götüren kızı Deniz Özdemir de annesiyle birlikte diyet uygulayarak 110 kilodan 67 kiloya kadar düştü. Kendisinin de 43 kilo verdiğini belirten Deniz Özdemir, yaptıkları diyetle yağ, şeker, tuzdan uzak durarak bol su tükettiğini söyledi.

"MR'a girmeme gerek kalmadı"

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Fahriye Özdemir, "Tedavi olmak için geldiğim hastanede benden MR'ı çekilmem istendi. Fakat kilolu olduğum için MR'a giremedim. 170 kiloydum. MR cihazı 110 kilo alıyormuş. Sonra başhekim ve diğer doktorlarımız benimle görüştü. Ben de zayıflamak istiyordum. Yürümekte güçlük çekiyordum. Hastanede işlerimi tekerlekli sandalyeyle yapabiliyordum. Diyetisyenlerin söylediklerini uyguladım. Yediklerime dikkat ettim. Bol bol su içtim. İnsan azmettikten sonra her şeyi yapar. Ben kararlıydım. Hedefime ulaştım. Kilo verince diğer sağlık sorunlarım düzeldi. Tahlil sonuçlarım olumlu çıkınca MR'a girmeme gerek kalmadı. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler" dedi.

"110 kilodan 67 kiloya düştüm"

Annesinin kilolu olduğu zamanda çok zor durumda olduğunu belirten Deniz Özdemir, "Önlemini almasaydık 200 kiloya kadar da çıkabilirdi. Diyetisyenimizin verdiği diyet listesini uyguladık. Yağ ve tuzlu yemeklerden uzak durduk. Bol bol su içtik. O da azimli çıktı ve başardık. Doktorumuz benim de kilolu olduğumu görünce bana da bir diyet listesi hazırladı. Annemle beraber uyguladık. Ben 110 kiloydum. 67 kiloya kadar düştüm. Doktorlarımız her hafta aradılar bizi. Sürekli ilgilendiler. Onların da büyük desteğiyle bu kiloları verdik" şeklinde konuştu.

"Hastamızı motive ettik"

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Serap Gündem Özcan, "Fahriye Özdemir, hastanemize Haziran 2015'te başvurdu. Hastalığına bağlı olarak MR çektirmesi gerekiyordu. Fakat fazla kilolu olduğu için MR cihazına giremedi. MR bölümünde görevli olan arkadaşlar durumu bize iletti. Biz de Fahriye Özdemir'i hastanemize davet ederek neler yapabileceğimize karar verdik. Hastamızda kilo vermek için istekliydi fakat kendisine destek olunmasını istiyordu. Biz de bunu ayrıca sosyal bir sorumluluk olarak görerek hastamıza destek olduk. Dahiliye ve diyetisyenlerimizle hastamız için bir program başlattık. Kendisi de azimliydi. Bu süre zarfında hastamız 170 kilodan 95 kiloya kadar düştü. Diyetisyenlerimizin ilk aşamada hedeflediği kiloya inmiş oldu. Yönetim olarak biz hastamızı motive ettik. Arkadaşlarımızla birlikte hiçbir ilaç kullanmadan böyle bir sonuca ulaştık" diye konuştu.