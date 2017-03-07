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1700 YILLIK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ !

1700 yıllık tarihi eser ele geçirildi !

Diyarbakır'da yapılan operasyonda biri 1700 yıllık iki kitap ve gümüş para ele geçirildi.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, biri 1700 yıllık iki kitap ile Ortaçağ Avrupa dönemine ait gümüş para ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Büro Amirliğince, 27 Şubat'ta 115 Polis İmdat hattına yapılan tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili bir ihbar üzerine bazı adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda R.Ç., E.Y., E.G. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Konu ile ilgili devam eden çalışmalarda E.G. isimli şahsın ikametinde devam eden aramalarda 1700 yıllık olduğunu beyan ettiği içerisinde Süryanice yazılar ve resimler bulunan tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap, içerisinde çeşitli figürler bulunan bronz ve pirinç karışımından yazılan kitap ile R.Ç.'nin üst aramasında elde edilen Ortaçağ Avrupa dönemine ait gümüş para ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli şahıslar adli mercilere intikal ettirilmiştir" denildi.

İHA
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