''18-45 YAŞINDAKİ SURİYELİLER ASKERE ALINSIN''

''18-45 yaşındaki Suriyeliler askere alınsın''

Sosyal medyada, Türkiye'de bulunan 18-45 yaş Suriyeli erkeklerin askere alınması için kampanya başlatıldı.

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www.change.org’da “Türkiye’de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın” adı altında imza kampanyası başlatıldı.

Suriyeli erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiği vurgulanan yazıda özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Suriyeli erkekler, ülkeleri paramparça olmuşken, mülteci sıfatıyla Türkiye ve Lübnanbaşta olmak üzere, birçok ülkeye kaçarak canlarını kurtarmaya çalışmışlar, dolayısıyla vatanlarını sahipsiz bırakmışlardır. Bu, vatana ihanettir. Askerlik yaşındaki Suriyeli erkekler, başka ülkelerde dilenci ve mülteci konumunda onursuzca yaşamak yerine, temel askeri eğitim aldıktan sonra, vatanlarına gönderilmeli ve belli askeri operasyonlar ve harekâtlar kapsamında kendi vatanları için mücadeleye katılmaları sağlanmalıdır. Bu askeri eğitim, Genelkurmay Başkanlığımız önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, rahatlıkla gerçekleştirilebilir.”

Dijital imza kampanyasında dün saat 21.30’a kadar 208 bin kişinin imzaladığı metin, 300 bin imzaya ulaşınca Genelkurmay Başkanlığı’na iletilecek.

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Yaz aylarında İstanbul'un Florya sahilinde çekilen bu fotoğraf tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada ''Savaştan kaçan Suriyeliler tatilde" gibi yorumlar yapılmıştı.

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