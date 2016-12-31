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18 ARALIK ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Aralık ALES sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, ALES sınav sonuçlarını adaylara duyurdu.

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ALES sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM resmi sitesinden yayınlanan açıklama ile ALES sonuçları tüm adaylara duyuruldu. 22:35'ten itibaren erişime açılan ALES sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

 18 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2016-ALES Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve Sözel-2 Testindeki 24. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav sonuçları,  30 Aralık 2016 tarihinde saat 22:35'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

 Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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