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18 İLDE ASKERİ OKULLARA 3. DALGA FETÖ OPERASYONU

18 İLDE ASKERİ OKULLARA 3. DALGA FETÖ OPERASYONU

Kahramanmaraş Elbistan merkezli toplam 18 ilde, FETÖ/PDY askeri okul ayağına yönelik 3. dalga operasyon başlatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 43 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınının soruşturması kapmasında askeri okullara öğrenci yerleştiren, askeri okul sorularını veren, aralarında "örgüt imamı", subay, astsubayların da bulunduğu 23'ü asker, 5'i askeri okul öğrencisi, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 13 sivilin bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce Elbistan merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA
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