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18 İLDE FETÖ OPERASYONU: 33 KİŞİ YAKALANDI

18 ilde FETÖ operasyonu: 33 kişi yakalandı

FETÖ soruşturmasında haklarında gözaltı kararı olan 33 kişi yakalandı.

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Siirt merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 33'ü gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem hizmetler" diye tabir edilen emniyet, MİT, adliye, asker, avukat ve öğretmen yapılanmasında yer alan, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilenlere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

AA
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