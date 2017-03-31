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18 İLDE OPERASYON ! 98 GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

18 ilde operasyon ! 98 gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara merkezli 18 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim kurumlarına yönelik soruşturmasında 98 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ender Coşkun tarafından FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantik Eğitim A.Ş'ye ait kapatılan okullarda çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen kişilerle ilgili işlem başlatıldı.

Bu kurumlarda, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı ve kurucu temsilci pozisyonunda bulunan şahıslar ve MASAK raporunda şirket ortağı olarak tespit edilen şahıslar olmak üzere toplam 98 şüpheli hakkında 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenleniyor.

Şüpheliler, FETÖ üyesi olmak, örgüte finansman sağlamak ve eleman kazandırmakla suçlanıyor.

AA
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