  • Şanlıurfa'da rehine krizi !
  • Yıldırım Demirören referandum'da 'Evet' diyecek
  • 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor... Ayda 35 TL kesilecek
  • Seçimleri bilen Adil Gür'den referandum anketi
  • Devlet Bahçeli'den ''evet'' formülü ! Kağıda yazdı
YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

18 PERUKLU ''PONZİ'' ARZU TUTUKLANDI

18 peruklu ''Ponzi'' Arzu tutuklandı

Bursa'da kılık değiştirerek 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Arzu M. tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da, peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki Arzu M., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. "Ponzi" adı verilen yöntemle 60'a yakın kişiyi dolandırdığı iddia edilen M.'in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturma ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu M., Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yakalandı. "Saadet zinciri" benzeri olduğu söylenen "Ponzi" adı verilen sistem ile 60 yakın kişiyi 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu M.'in üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

18 peruklu ''Ponzi'' Arzu tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Arzu M., ifadesi alındıktan sonra "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı tutuklandı. M.'in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.

18 peruklu ''Ponzi'' Arzu tutuklandı18 peruklu ''Ponzi'' Arzu tutuklandı

DHA
300
MHP'nin referandum toplantısına katılmadılarMHP'nin referandum toplantısına katılmadılar
Fare bir aileyi yok ediyorduFare bir aileyi yok ediyordu
Fitch'ten Trump'ın politikalarıyla ilgili şok tespitFitch'ten Trump'ın politikalarıyla ilgili şok tespit
Meral Akşener'in katıldığı toplantıda krizMeral Akşener'in katıldığı toplantıda kriz
Bursa'da "Ponzi Yöntemi"yle DolandırıcılıkBursa'da "Ponzi Yöntemi"yle Dolandırıcılık
Avrupalı turistlere pasaport şartı kaldırılacak mı ?Avrupalı turistlere pasaport şartı kaldırılacak mı ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklar için durduCumhurbaşkanı Erdoğan çocuklar için durdu
Kızılderililer sorunun cevabını bulunca Müslüman olduKızılderililer sorunun cevabını bulunca Müslüman oldu
Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS