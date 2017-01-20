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18 RÜTBELİ ASKER GÖZALTINA ALINDI

18 rütbeli asker gözaltına alındı

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda açığa alınan 18 rütbeli asker gözaltına alındı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Manisa'da 55 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 18 rütbeli asker gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları kaydedilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Antalya'ya getirilen ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

DHA
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