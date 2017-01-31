18 yaşındaki genç kız canına kıydı

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde bir binanın 8'inci katından atlayarak intihar eden genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi 7448 sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 18 yaşındaki Büşra D., bir binanın 8'inci katından atlayarak intihar etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralan Büşra D., İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Büşra D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın öldüğünü duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Büşra D.'nin cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.