185 kiloluk kadının yardım çığlığı

Kilis'te 185 kilo ağırlığındaki obezite hastası 53 yaşındaki Hatice Civelek, zayıflamak istediğini, ancak maddi imkansızlıklardan dolayı tedavi olamadığını söyledi.

Altınözü Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi ve 13 torunu bulunan Hatice Civelek, eşi Ahmet Civelek'in işçi olduğunu ve tedavi olmak için yeterli durumunun olmadığını belirtti. Hareket edemeyen ve yatağa mahkum yaşam sürdüren Hatice Civelek sağlığına kavuşmak istiyor. Defalarca denemesine rağmen kilo veremeyen Hatice Civelek kilolarından dolayı rahat nefes alamıyor, uyuyamıyor, evin içinde yürüyemiyor ve gece gündüz solunum cihazına bağlı yaşıyor.

Yanında birinin sürekli beklemek zorunda olduğunu kaydeden Hatice Civelek gözyaşı döküp yardım istedi. Civelek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Sağlık Bakanımızdan yardım istiyorum, sesimi duysunlar. Her gün ölüyorum, sürünüyorum lavaboya yürüyemiyorum, ayaklarım beni taşımıyor. Yetkililere sesimi duyurmak istiyorum. Astım hastasıyım, 2 defa kalpten anjiyo oldum, 2 defa kolum kırıldı, kolumda platin var, ayağımda platin var, 2 kez ayağımdan ameliyat oldum, safra kesemden ameliyat oldum, 2 defa göbeğim patladı. Yetkililerden yardım istiyorum, maddi durumun yok. Evimi satılığa koydum, borçla aldığım ev satılmıyor, borçların parasını ödeyeceğim. Zor durumdayım aldığım, ilaçlardan 10 kilo daha aldım. Her gün geçtikçe kilo alıyorum. Akülü arabam vardı, beni taşıyamadığından kırıldı dışarı çıkamıyorum."