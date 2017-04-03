SON DAKİKAERDOĞAN: NE YAZIK Kİ SAADET'İN BAŞINDAKİ... - CANLI YAYIN
YEREL HABERLER
Kilis Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

185 KİLOLUK KADININ YARDIM ÇIĞLIĞI

185 kiloluk kadının yardım çığlığı

Kilis'te 185 kilo ağırlığında olan obezite hastası Hatice Civelek tedavi için yardım bekliyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kilis'te 185 kilo ağırlığındaki obezite hastası 53 yaşındaki Hatice Civelek, zayıflamak istediğini, ancak maddi imkansızlıklardan dolayı tedavi olamadığını söyledi.

Altınözü Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi ve 13 torunu bulunan Hatice Civelek, eşi Ahmet Civelek'in işçi olduğunu ve tedavi olmak için yeterli durumunun olmadığını belirtti. Hareket edemeyen ve yatağa mahkum yaşam sürdüren Hatice Civelek sağlığına kavuşmak istiyor. Defalarca denemesine rağmen kilo veremeyen Hatice Civelek kilolarından dolayı rahat nefes alamıyor, uyuyamıyor, evin içinde yürüyemiyor ve gece gündüz solunum cihazına bağlı yaşıyor.

185 kiloluk kadının yardım çığlığı

Yanında birinin sürekli beklemek zorunda olduğunu kaydeden Hatice Civelek gözyaşı döküp yardım istedi. Civelek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Sağlık Bakanımızdan yardım istiyorum, sesimi duysunlar. Her gün ölüyorum, sürünüyorum lavaboya yürüyemiyorum, ayaklarım beni taşımıyor. Yetkililere sesimi duyurmak istiyorum. Astım hastasıyım, 2 defa kalpten anjiyo oldum, 2 defa kolum kırıldı, kolumda platin var, ayağımda platin var, 2 kez ayağımdan ameliyat oldum, safra kesemden ameliyat oldum, 2 defa göbeğim patladı. Yetkililerden yardım istiyorum, maddi durumun yok. Evimi satılığa koydum, borçla aldığım ev satılmıyor, borçların parasını ödeyeceğim. Zor durumdayım aldığım, ilaçlardan 10 kilo daha aldım. Her gün geçtikçe kilo alıyorum. Akülü arabam vardı, beni taşıyamadığından kırıldı dışarı çıkamıyorum."

DHA
346
-
Her şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamışHer şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamış
''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''
Yasak aşk cinayetle bitti !Yasak aşk cinayetle bitti !
Her şey saniyeler sonra olduHer şey saniyeler sonra oldu
Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''
David Ospina Fenerbahçe'ye geliyor !David Ospina Fenerbahçe'ye geliyor !
Pompalı tüfekli şehir eşkıyaları terör estirdiPompalı tüfekli şehir eşkıyaları terör estirdi
O hakimlerle kripto FETÖ'cü mü ?O hakimlerle kripto FETÖ'cü mü ?
Adnan Oktar referandumda oyunun rengini açıkladıAdnan Oktar referandumda oyunun rengini açıkladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS