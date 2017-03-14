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19 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

19 avukat gözaltına alındı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında 19 avukat gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 19 avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında avukatlara yönelik operasyon yapıldı. Kahramanmaraş'ta 15, 2'si Elbistan 1'i Türkoğlu ilçesinde ve 1'i Gaziantep olmak üzere toplam 19 avukat gözaltına alınarak Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden 6'sının, örgütün gizli haberleşme ağı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
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