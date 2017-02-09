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19 MUHTAR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

19 muhtar görevinden uzaklaştırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 'terör örgütü' propagandası yaptıkları iddiasıyla 19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı.

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Hizan İlçe merkezi ve köylerde, sosyal medya üzerinden 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 muhtarın mührüne, aynı gerekçelerle 40 köy korucunun da silahlarına el konularak görevden uzaklaştırıldı. Bitlis Valiliği, muhtar ve köy korucuları ile ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü söyledi.

DHA
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