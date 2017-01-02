19 YAŞINDAKİ BÜŞRA'YA ACI VEDA

19 yaşındaki Büşra'ya acı veda

Ortaköy'deki saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Büşra son yolculuğuna uğurlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Köse son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin ağabeyi Barış Köse'nin de geçen Kurban Bayramı'nda Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büşra Köse arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya eğlenmeye gitti. Köse ve 2 arkadaşı yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirdi. Büşra için bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz ile Büşra Köse'nın çok sayıda yakını ve arkadaşı katıldı. Büşra'nın babası Mustafa Köse, annesi Hülya Topuzlu ile ablaları Kübra ve Çağla Köse cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

586a424b18c77319d823af78.jpg

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törende Büşra'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Saldırı sırasında Büşra Köse ile birlikte olan Duygu isimli arkadaşı da tabuta bakıp uzun süre ağladı. Cenaze töreninin ardından Büşra'nın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

"YAVRUM BENİ ÖPTÜ GİTTİ, GELMEDİ"

Tabutun arkasında ilerleyen acılı anne Hülya Topuzlu'nun, "İnsan insana nasıl kıyabiliyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Şehitlere ağlıyoruz, benim de başıma geldi. Yavrum beni öptü gitti, gelmedi. Allah cezalarını versin" şeklindeki sözleri yürek burktu. 

Büşra Köse, Habipler'deki Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 AY ÖNCE AĞABEYİNİ KAYBETTİ

Öte yandan, Büşra Köse'nın 26 yaşındaki ağabeyi Barış Köse'nın, Bursa'da kurban bayramının ilk gününde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.

695
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
Kocasını bir erkekle yatakta basınca...Kocasını bir erkekle yatakta basınca...
Teröristin bıraktığı montundan para çıktıTeröristin bıraktığı montundan para çıktı
Hakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşımHakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşım
Reina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktıReina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktı
İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybettiİş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS