19 yaşındaki Büşra'ya acı veda

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Köse son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin ağabeyi Barış Köse'nin de geçen Kurban Bayramı'nda Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büşra Köse arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya eğlenmeye gitti. Köse ve 2 arkadaşı yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirdi. Büşra için bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz ile Büşra Köse'nın çok sayıda yakını ve arkadaşı katıldı. Büşra'nın babası Mustafa Köse, annesi Hülya Topuzlu ile ablaları Kübra ve Çağla Köse cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törende Büşra'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Saldırı sırasında Büşra Köse ile birlikte olan Duygu isimli arkadaşı da tabuta bakıp uzun süre ağladı. Cenaze töreninin ardından Büşra'nın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

"YAVRUM BENİ ÖPTÜ GİTTİ, GELMEDİ"

Tabutun arkasında ilerleyen acılı anne Hülya Topuzlu'nun, "İnsan insana nasıl kıyabiliyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Şehitlere ağlıyoruz, benim de başıma geldi. Yavrum beni öptü gitti, gelmedi. Allah cezalarını versin" şeklindeki sözleri yürek burktu.

Büşra Köse, Habipler'deki Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 AY ÖNCE AĞABEYİNİ KAYBETTİ

Öte yandan, Büşra Köse'nın 26 yaşındaki ağabeyi Barış Köse'nın, Bursa'da kurban bayramının ilk gününde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.