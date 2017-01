1915 Çanakkale Köprüsü için 4 teklif

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü icin 24 firma şartname aldğını, 4-5 grubun teklif vereceğini ve yarın teklifleri alacaklarını açıkladı.

"1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi için 24 firma şartname aldı. Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var, Çinliler, Japonlar, Koreliler, İtalyanlar, gerek ülkemizde gerek yurt dışında iş yapmış çok büyük firmalar var.

Şartname satın alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz, daha da artabilir. Yarın teklifleri alacağız" dedi.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak ise, Japonya'nın en büyük ikinci ticaret şirketi Itochu ile çelik köprü ve çeşitli ağır sanayi dallarına yönelik makine imalatında faaliyet gösteren Japon firması IHI Corporation, ihaleye Nurol Holding ve Makyol İnşaat'la birlikte gireceğini söyledi.

Diğer üç kaynağın verdiği bilgiye göre ise Hyundai, İtalyan inşaat şirketi Astaldi, İçtaş ve Kalyon İnşaat'la birlikte teklif sunmayı planlıyor. Astaldi ayrıca, 7,5 milyar dolar değerindeki İstanbul-İzmir otoyolunun yüklenicilerinden Cengiz ve Kolin İnşaat'ın Çinli inşaat devi Sichuan Road and Bridge Co. (CRBC) ile katılacağı ihaleye Birleşik Arap Emirlikleri'nden SK Mühendislik ve İnşaat Şirketi ve Güney Koreli Daelim Industrial Co., Limak ve Yapı Merkezi İnşaat ile dâhil olacak.

İhale koşullarına göre gruplar, ihaleye katılabilmek için 100 milyon lira (27 milyon dolar) taahhüt etmek zorunda. Bloomberg'in haberine göre başka şirketlerin taleplerini toplamak için ihale tarihi ertelenebilir.