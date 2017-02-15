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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN İLK GÖRÜNTÜLERİ

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk görüntüleri

Ulaştırma Bakanı Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görsellerini yayınladı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT canlı yayınında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görsellerini yayınladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un konuğu oldu.

Bakan Arslan, dünyanın en büyük köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıldönümünde atılacağını belirtti.

Projenin görselleri ilk kez yayınlandı.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

-2 bin 23 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor.

-Köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere 6 şeritten oluşacak.

-İstanbul'u, Çanakkale ve Ege'ye bağlayacak.

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