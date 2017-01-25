1'İ KRALİYET MENSUBU 7 KİŞİ ASILARAK İDAM EDİLDİ!

1'i kraliyet mensubu 7 kişi asılarak idam edildi!

Kuveyt devlet haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, kraliyet ailesinin bir üyesinin de aralarında bulunduğu yedi kişi infaz edildi.

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Açıklamada altı erkek ve bir kadın asılarak idam edildiği söylendi. Listede cinayetten hüküm giyen El Sabah ailesinden Faysal Abdullah Al-Jaber'ın da aralarında bulunduğu iki Kuveyt vatandaşı da vardı.
 
Diğer altı hükümlü, cinayet, cinayet girişiminde bulunma, adam kaçırma ve tecavüz gibi çeşitli suçlardan hüküm giymişti. 
 
Söz konusu infazların, petrol zengini ülkede yaklaşık dört yıl sonra gerçekleştirilen ilk idamlar olduğuna dikkat çekti.
 
 

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