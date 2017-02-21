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2. ABDÜLHAMİD'İN TORUNUNDAN TARİH DERSLERİNE ELEŞTİRİ

2. Abdülhamid'in torunundan tarih derslerine eleştiri

Anayasa referandumuna ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bize empoze ettirilen bir tarih var ortada" dedi.

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16 Nisan'da yapılacak referandumda anayasa değişikliklerine "evet" vereceğini açıklayarak dikkat çeken Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Kütahya'da düzenlenen "Ecdad Kalbe Düşünce" başlıklı söyleşide konuştu.

Osmanlı tarihinin kötülendiğine işaret eden Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bize empoze ettirilen bir tarih var ortada. Kesinlikle kötülenen bir Osmanlı ve onun üzerine kurulan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Çocuklarımıza biz bir şeyleri kötüleyerek değil, ikisini de ortaya koyarak muhakeme güçlerini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız kendi muhakeme güçlerini kullanarak Osmanlıyı sevsin istiyoruz."

Osmanoğlu, son Abdülhamid han döneminde yaşananların tekrar yaşandığına dikkati çekerek, "Ama en azından ona sahip çıkmadığımız için kaybettiğimiz düşüncesini unutmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"OSMANLI GELENEKLERİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Sultan Abdülhamid'in torunu olmanın onur ve gurur verici olduğunu söyleyen Osmanoğlu, aile yaşamlarında Osmanlı geleneklerini ve kaideleri sürdürdüklerini anlatttı.

Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Aslında Türk ailesi geleneklerini uyguluyoruz. Buna ek olarak aramızda uyguladığımız korumaya çalıştığımız protokoller halen mevcut. Yaşı büyük değil, mertebesi ve unvanı büyük olan başta saygı görür. Örnek verecek olursak, benim unvanım sultan ise benden yaşça büyük olsa da bir hanım sultandan daha önce otururum. Bu kaideler halen korunuyor."

Çok fazla televizyon izlemediklerini belirten Osmanoğlu, "Akşamları çok televizyon izlemiyoruz. Bunun yerine huzur sohbetleri yapıyoruz. Ailemizle birlikte yaptığımız sohbetlerde Peygamber Efendilerimizin ve padişah dedelerimizin hayat hikayelerini anlatırız. Bunlardan çocuklarımızla birlikte feyiz alırız. Bu şekilde geleneklerimizi sürdürüyoruz." dedi.

AA
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