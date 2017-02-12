2. Abdülhamit'in torunu Fatih Cami haziresine defnedilecek

Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamit'in kızı Fatma Naime'nin torunu Bülent Osman, 14 Şubat Salı günü İstanbul'da Fatih Cami haziresine defnedilecek.

Ailenin avukatlarından Ayşegül Topuz, yaptığı açıklamada, Bülent Osman'ın, Fatma Naime'nin oğlu Cahit Osman'ın çocuğu, aynı zamanda Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa'nın da torunu olduğunu söyledi.



Bülent Osman'ın son dileğinin Gazi Osman Paşa'nın da istirahatgahı olan Fatih Camisi'nin haziresine defnedilmek olduğunu, eşi Jeannine Osman'ın eşinin bu dileğini Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiğini ve iznin çıktığını belirten Topuz, "Salı günü ikindi vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak ve oraya defnedilecek" dedi. Topuz, Osman'ın cenaze namazını Ömer Tuğrul İnançer'in kıldıracağını ifade ederek, ailenin cenazeye çelenk gönderilmemesini, bunun yerine şehit ailelerine destek olmak üzere düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine ve devlet kuruluşlarına destek olunmasını istediğini kaydetti

Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın da torunu Beyzade Bülent Osman Paris’te yaşamını yitirmişti. Annesi Osmanlı Hanedanından II. Abdülhamit’in kızı Naime Sultan ile Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Bey'in tek torunu olan Bülent Osman Atatürk’e hayranlığıyla tanınıyordu, geçtiğimiz yıl beyin kanaması sonucu komaya girmişti.

Gazi Osman Paşa 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Plevne savunmasıyla dünya tarihine damgasını vurmuştu. Bülent Osman, 2009'da Paris’teki evinde Hürriyet'e verdiği röportajda Gazi Osman Paşa’nın madalyalarını göstermişti. Michelin’de görev yaptığını ve şirketin başkan yardımcılığına kadar yükseldiğini belirten Osman şöyle konuşmuştu: “Annem ve Babamın sürgünde acı çektiğine tanık oldum. Ben Fransa'da doğdum, burada yaşadım, Türkiye'yi buradayken öğrenmeye başladım. Annem babam bütün çocukluğumda bana Türkiye'yi anlattılar. Görmediğim halde birçok yeri görmüş kadar biliyordum. Daha sonra Türkiye'ye gitme fırsatı bulunca anlattıkları kadar güzel olduğunu, insanların yardımseverliklerini görünce anne babamın devamlı Türkiye'den bahsetmekte ne kadar haklı olduklarını anladım. Ben 1990'a kadar Türkçe bilmiyordum, sonra öğrendim.

"ATATÜRK DÜNYANIN EN BÜYÜK LİDERLERİNDEN"

Türkiye Cumhuriyetinin kuran Mustafa Kemal Atatürk dünyanın yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. Bunu bütün dünya kabul ediyor. O zamanlar hepimiz savaşı kaybetmiştik. Bütün memleketler bizi paylaşacaklardı, iyi ki Atatürk ortaya çıkıp memleketi kurtardı. O İmparatorluğun yıkılışında rol oynamadı ki... Yaşlanmış bir insan gibiydi memleket. İstese de istemese de ölecekti. Atatürk memleketi düştüğü kötü durumdan kurtardı, çünkü istense de istenmese de Avrupa memleketi paylaşacaktı. İş bitmişti… Ne olacaktı yani Avrupalılar sultanlara tamam siz kalın mı diyecekti. Hayır… Memleketi paylaşıp onları da ya sürecek ya da öldüreceklerdi. Bunun için diyorum ki Hanedan ailesinin yurtdışına çıkarılması kararı doğruydu. Yapmalılardı, bunu yapmaya mecburlardı. Mustafa Kemal bunu yapmasaydı, Türkiye bugün Arabistan gibi olacaktı. Ama Atatürk başardı ve memleketi kurtardı. Buna saygı duymaktan başka ne yapılabilir"