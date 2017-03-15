2 bin 500 kişilik işe 47 bin kişi başvurdu

Diyarbakır'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 2 bin 500 kişinin alınacağı geçici iş kadrosuna 47 bin kişi başvuru yaptı. İşkur binasına asılan kura sonuçlarına bakmak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Diyarbakır'da TYÇP kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 2 bin 500 kişinin alınacağı geçici iş kadrosuna 47 bin kişi başvurdu. İşe alınacaklar, geçtiğimiz günlerde noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi. Kura sonuçları ise bugün İşkur binasının bahçesinde bulunan pano ve camlara asıldı. Sonuçları görmek isteyen vatandaşlar, bina önünde izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlar, isimlerini listelerde görmeyip, tepki gösterince, İşkur binası önüne olası bir duruma karşı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.