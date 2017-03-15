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2 BİN 500 KİŞİLİK İŞE 47 BİN KİŞİ BAŞVURDU

2 bin 500 kişilik işe 47 bin kişi başvurdu

Diyarbakır'da çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 2 bin 500 kişinin alınacağı işe 47 bin kişi başvurdu.

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Diyarbakır'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 2 bin 500 kişinin alınacağı geçici iş kadrosuna 47 bin kişi başvuru yaptı. İşkur binasına asılan kura sonuçlarına bakmak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Diyarbakır'da TYÇP kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 2 bin 500 kişinin alınacağı geçici iş kadrosuna 47 bin kişi başvurdu. İşe alınacaklar, geçtiğimiz günlerde noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi. Kura sonuçları ise bugün İşkur binasının bahçesinde bulunan pano ve camlara asıldı. Sonuçları görmek isteyen vatandaşlar, bina önünde izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlar, isimlerini listelerde görmeyip, tepki gösterince, İşkur binası önüne olası bir duruma karşı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İHA
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