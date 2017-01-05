SON DAKİKAİZMİR'DE ADLİYEYE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER
Kayseri Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

2 ÇOCUK BABASI KEMERLE KENDİNİ ASTI

2 çocuk babası kemerle kendini astı

Kayseri'de 2 çocuk babası şahıs kendini kemerle asarak yaşamına son verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Edinilen bilgiye göre Germir Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A. G. (43), evde kimsenin bulunmadığı anda kendini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna kemerle asarak intihar etti. Eve gelen yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, A. G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen A. G.'nin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
1012
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Üniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyorÜniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyor
ABD'li komutandan Türkiye mesajıABD'li komutandan Türkiye mesajı
O lokantanın sahibi konuştu !O lokantanın sahibi konuştu !
Kebapçıya silahlı saldırı !Kebapçıya silahlı saldırı !
İzmir'de baskın yapılan evlerden çıkanlar...İzmir'de baskın yapılan evlerden çıkanlar...
Çorum Valisi Kılıç: "Çoban ithal edeceğiz"Çorum Valisi Kılıç: "Çoban ithal edeceğiz"
O ülkede şok operasyon !O ülkede şok operasyon !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS