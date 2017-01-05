2 çocuk babası kemerle kendini astı

Edinilen bilgiye göre Germir Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A. G. (43), evde kimsenin bulunmadığı anda kendini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna kemerle asarak intihar etti. Eve gelen yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, A. G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen A. G.'nin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.