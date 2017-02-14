2 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı sonucu il merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi
Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün, il merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Van'da da kar tatili
Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini söyledi.
Bu arada ilçe genelinde kar nedeniyle ulaşım sıkıntısının yaşandığı yollarda ekiplerin çalışması sürüyor.
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2 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi ve bağlı köylerde okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı sonucu il merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi
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