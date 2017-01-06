2 İLDE OKULLARA KAR TATİLİ

2 ilde okullara kar tatili

Çankırı ve Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çankırı ve Çorum'un çeşitli ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Çankırı'nın 10 ilçesi ve Çorum'un 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Yapraklı, Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

ÇORUM

Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Bu ilçelerde, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

431
ABD'li generalden ''DEAŞ'ı biz kurduk'' itirafıABD'li generalden ''DEAŞ'ı biz kurduk'' itirafı
İzmir'de teröristler böyle öldürüldüİzmir'de teröristler böyle öldürüldü
Tek yumurta ikizleri aynı erkekle evleniyorTek yumurta ikizleri aynı erkekle evleniyor
RTÜK evlilik programlarına acımadı!RTÜK evlilik programlarına acımadı!
İzmir'deki patlama anı kameradaİzmir'deki patlama anı kamerada
ABD'den Türkiye'ye kirli teklifABD'den Türkiye'ye kirli teklif
Aç kalan kurtlar köpekleri yediAç kalan kurtlar köpekleri yedi
Öldürdüğü eşinin cesedini getirdiÖldürdüğü eşinin cesedini getirdi
Tokat'ta Reina saldırganı alarmı !Tokat'ta Reina saldırganı alarmı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS