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2 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

2 katlı bina alev alev yandı

Manisa'nın Kula İlçesinde çıkan yangında bir ev ve alt katındaki depo tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Saat 00.30 sıralarında Bey Mahallesi, 18 Sokak'taki Fatih Türkkan'a ait altı depo olarak kullanılan iki katlı kagir evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri farkeden mahalle sakinlerinin durumu farkedip, ihbarda bulunması üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri bir saatlik çaba sonucunda güçlükle çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimseninin bulunmadığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

2 katlı bina alev alev yandı

DHA
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