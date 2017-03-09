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2. ORDU ESKİ KOMUTANI HUDUTİ: DARBEYİ LANETLİYORUM

2. Ordu eski komutanı Huduti: Darbeyi lanetliyorum

Malatya'da darbe girişimi davasında ifade veren eski 2.Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti, "Darbe planını ve icra edenleri lanetliyorum" dedi.

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Malatya'da görülen 76 sanıklı FETÖ/PDY davasında bugün 3'üncü duruşma görülüyor.

Duruşmaya aralarında dönemin 2.Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile Kurmay eski Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 12 tutuklu Malatya E Tipi Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın yapıldığı Yakınca spor Salonuna getirildi.

Bu arada ilk gün ayağında bot olan ve bağcıkları sökülen Adem Huduti'nin normal bağcıksız bir ayakkabı giydiği görüldü.

 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti’nin savunmasına geçildi.

  Mahkeme tarafından hakkında iddianamede yer alan kısmın okunmasının ardından konuşan Adem Huduti, ‘Savunmama başlamadan önce 15-16 Temmuz tarihinde ülkemizde yapılan darbe planını icra eden, bilerek yardım edenleri lanetliyorum.  248 şehit ve demokrasi kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Yine bu menfur olayda yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar basında şahsım ile ilgili linç kampanyası yürütülüyor. Cevap hakkım olmadan basın mensuplarınca ve devlet görevlilerince medya zerinde mahkum ediliyorum” diyerek sözlerine başladı.

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