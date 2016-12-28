CANLI MAÇTUZLASPOR - G.SARAY / MAÇ BAŞLADI
YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

2 ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı

Samsun'da 2 öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde 1 kızına tecavüz, 1 kızına da cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen B.K., tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde meydana geldi. Polise giden 15 yaşındaki E.Ç., inşaat işçisi olan babasının kendisine tecavüz ettiğini, ablası 17 yaşındaki S.Ç.'ye de sürekli cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Kızının plise gidip şikayetçi olduğunu öğrenen B.Ç., ilaç içerek intihara kalkıştı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen B.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan evli 4 çocuk babası B.Ç., tutuklandı.

DHA
955
Anayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildiAnayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi
ATO Başkanı'ndan Gökçek'e ''7 düvelli'' cevapATO Başkanı'ndan Gökçek'e ''7 düvelli'' cevap
İzmir'de belediye Adriana Lima'ya paso vermişİzmir'de belediye Adriana Lima'ya paso vermiş
Belediye Başkanı'nı çıldırtan kazı çalışmasıBelediye Başkanı'nı çıldırtan kazı çalışması
Ağaoğlu'nun damadı 5 üniversite bitirmişAğaoğlu'nun damadı 5 üniversite bitirmiş
Atatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildiAtatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildi
Darbe komisyonu Org. Akar’a 10 soru gönderdiDarbe komisyonu Org. Akar’a 10 soru gönderdi
Antalya'da bomba iddia: 20 ton altın bulunduAntalya'da bomba iddia: 20 ton altın bulundu
Erdoğan: ''Kamudaki dağınıklık giderildi, ödül tek bir yerde toplandı''Erdoğan: ''Kamudaki dağınıklık giderildi, ödül tek bir yerde toplandı''
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS