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2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

2 terörist daha öldürüldü

Ağrı Valisi Musa Işın, Doğubeyazıt'a giren 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Ağrı Valisi Musa Işın, "Doğubayazıt'ta epey bir süredir 2 terörist girmişti. Bugün sabah birisi de Doğubayazıt sorumlusu olmak üzere 2'si de silahları ile beraber ölü olarak ele geçirildi." dedi.

"Helise Günü Etkinlikleri" kapsamında, Fatih Mahallesi'ndeki Mikail Aydemir taziyeevinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Işın, Kürt vatandaşlar üzerinden oynanan oyunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

PKK'nın dış güçler tarafından kullanıldığını anımsatan Vali Işın, "Dış güçler Batılılar, nasıl ki bugün IŞİD'i, FETÖ'yü kullanarak Müslümanları töhmet altında bırakıyorlarsa, aynı şekilde 32 yıldır PKK'yı kullanarak Kürtleri töhmet altında bırakmak istiyorlar. Bu leke size yakışmaz. Sizler bu lekeyi hak etmiyorsunuz. Siz misafirperver, vatansever ve dindarsınız. Sizin teröristbaşları, eşkiyalar ve namussuzlar ile işiniz olmaz." diye konuştu.

Doğubayazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Doğubayazıt ilçesine önceden 2 teröristin girdiğini anlatan Musa Işın, şöyle konuştu:

"Doğubayazıt'ta epey bir süredir 2 terörist girmişti. Bugün sabah birisi de Doğubayazıt sorumlusu olmak üzere 2'si de silahları ile beraber ölü olarak ele geçirildi. Siz kimsiniz? Kürt çocuklarını kandırarak Kürtlere düşman ediyorlar. Doğubayazıt'ta ne işiniz var sizin? Kürt'e zarara veriyor Kürt'ü öldürüyorsunuz. Haraç alıp, aracını yakıyorsunuz. Evine girip adamı uykusundan ediyorsunuz. Kardeşlerim, devlet güçlüdür. Bu devlet ile Birinci Dünya Harbi'nde, Kurtuluş Harbi'nde büyük devletler baş edemediler. 2-3 bin çapulcu hiç edemez. Bunu herkes kulağına küpe yapsın. Ağrı'nın huzurunu bozanların yakasında elimiz, ensesinde nefesimiz olacak."

Terörün bu sene biteceğini de savunan Işın, "1,5 senedir Ağrı'da bir olay meydana gelmemiştir. Teşebbüs edenler de bugün Doğubayazıt'ta olduğu gibi hayatları ile ödemişlerdir. Yüreği yeten varsa buyursun gelsin, geleceği varsa göreceği de vardır." şeklinde konuştu.

AA
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