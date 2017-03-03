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2 TONLUK KAYA MAHALLEYE DÜŞTÜ !

2 tonluk kaya mahalleye düştü !

Kocaeli'nde taş ocağından 2 tonluk kaya parçası evlerin üzerine doğru yuvarlandı.

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Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde taş ocağından düşen yaklaşık 2 tonluk kaya parçası evlerin üzerine doğru yuvarlandı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, denetimsizce dinamit patlatıldığını söyledi.

Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde dinamit patlatılarak ocaklardan çıkarılan kayalardan birisi büyük bir gürültüyle evlere doğru yuvarlandı. Yaklaşık 2 tonluk kaya parçası Külünk Sokak'ta bulunan evlere doğru yuvarlanırken ağaçlara takılarak durdu. Sokakta bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşayarak dışarı çıkarken, kaya parçasını görünce endişelendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri tutanak tuttu.

Mahalle sakinleri, denetimsiz olarak ocaklarda her gün dinamit patlatıldığını ve sürekli sarsıntı halinde olduklarını belirterek, "Mahalle olarak her gün defalarca depremi yaşıyoruz. Burada deprem olsa anlamayacağız, çünkü sürekli sallanıyoruz. Mahalleye uçan kaya ocaktan yeni sökülmüş ve dinamitin tesiriyle uçmuş. Evlere düşseydi birkaç cana mal olabilirdi" dedi.

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