2 yeni şehir hastanesi daha geliyor

Türkiye sağlık yatırımlarıyla şaha kalkıyor. Önümüzdeki 1 ay içinde 1.1 milyar liralık sağlık yatırımı hizmete girecek. Isparta ve Yozgat'ta açılacak şehir hastaneleri, bölgenin en büyük sağlık tesisleri olacak. İlkini Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta açtığı şehir hastanelerinin yenileri peş peşe açılacak. Isparta Şehir Hastanesi'nin toplam yatırım bedeli 573 milyon lira. Kamuözel sektör işbirliği ile yapılan Isparta Şehir Hastanesi, ihalesinin ardından 2 yıl içinde tamamlandı. 528 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Yozgat Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı, resmi açılışı yapılacak.

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