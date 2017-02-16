2 yılda 10 bin dilenciye işlem yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Özellikle cami önlerini mesken tutan, kavşaklarda cam silici ya da mendil satan dilencilere 5326 Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve emniyet güçlerinin son iki yılda yaptığı operasyonlarda 10 bin dilenci hakkında işlem yapıldı. Dilencilerin üzerinden çıkan yaklaşık 26 bin liraya el konuldu.

555 ÇOCUK DİLENCİ



Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile birlikte sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara da müdahale ediyor. Son 1 yılda sokaklarda dilenen 378’i Türk 177’si yabancı uyruklu olmak üzere 555 çocuk alınarak, Antalya İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bildirildi. Küçük yaşta dilendirilen çocuklar ailelerine teslim edilirken, ailelere de cezai işlem uygulandı.

10 MADDE BAĞIMLISI KURTARILDI

Zabıta ekipleri, operasyonlarında madde alabilmek için dilenenlere yönelik de özel bir çalışma yürütüyor. Ekipler, kendi istekleri ile tedavi olma talebinde bulunan madde bağımlılarını çeşitli şehirlerdeki AMATEM’lerde tedavi ettiriyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, şimdiye kadar tedavi olma talebinde bulunan 10 madde bağımlısını tedavi ettirerek, sosyal yaşama kazandırdı.

PARA VERMEYİN

Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşları dilencilere para vermemeleri konusunda uyardı. Dilenciliği meslek haline getiren bu kişilerin vatandaşlara kendilerini acındırmak için özellikle halka açık yerlerde çöpten ekmek almak gibi yöntemlere başvurduğuna dikkat çeken yetkililer, bu tür duygu sömürülerine kanılmamasını istedi. Dilencilere verilen her paranın, onları kolay para kazanmaya alıştırdığını anlatan yetkililer, sayılarının artmasına da neden olduğunu kaydetti.