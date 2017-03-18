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2 YOLCU UÇAĞINA YILDIRIM ÇARPTI

2 yolcu uçağına yıldırım çarptı

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış sırasında Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan iki yolcu uçağına yıldırım çarptı.

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İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış sırasında Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan iki yolcu uçağına yıldırım çarptı. İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan elektrik yüklü bulutlar (Cumulonimbus) Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan iki uçağa yıldırım isabet etmesine neden oldu.

PİLOTLAR ELEKTRİK YÜKLÜ BULUTLARA YAKALANMAMAK İÇİN HAVA DA TUR ATTI

Yıldırım isabet eden uçaklar Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Kötü hava koşulları ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar (CB), pilotlara zor anlar yaşattı. Bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı. Elektrik yüklü bulutlardan dolayı inişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Uçakların yaklaşma hattı ve iniş pistleri CB bulutlarına göre düzenlendi.

O ANLAR TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

Yıldırım çarpan uçakların pilotları ve Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleri arasındaki diyaloglar ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

Kule: "Bulunduğunuz bölgede CB var mı? 7 mil kuzeyde bir önceki uçakta yıldırım çarpması olmuş bilginiz olusun"

Pilot: "13 millerde yıldırım çarpması oldu"

Pilot2: "Bize de yıldırım çarptı" diye anonsta bulundu.

Kule: Anlaşıldı. Efendim.

YILDIRIM UÇAKTAN NASIL ATILIR?

Uçakların gövdesinde kullanılan alüminyumun yüksek iletkenliği sayesinde yıldırımın elektrik yükü uçağın her tarafına yayılarak hızla dağılıyor. Oluşan elektrik yükü kanat ve yatay stablizelerde bulunan "static discharger" adı verilen küçük parçalar yardımıyla uçaktan atılıyor. Yolcu uçaklarında en çok yıldırım çeken noktaların başında burun kısmı geliyor. İçerideki radarın ve diğer sistemlerin oluşturduğu akım, dış malzemenin kompozitten oluşması yıldırımı bazen kendisine çekebiliyor. Radom adı verilen burnun korunması için özel bir tasarım yapılıyor.

DHA
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