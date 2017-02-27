20 bin personel alımı müjdesi !

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şubesi'nin Genişletilmiş Divan Toplantısında konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 20 bin sağlık personeli alımı için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın da desteğiyle çalışma başlattıklarını söyledi.

Sağlık Sen İzmir Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Kuşadası'nda gerçekleşti. İzmir AK Parti Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Kamu Hastaneleri Güney Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan ve Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şubesi yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Hain 15 Temmuz darbe girişimi hakkında konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Bizim bir yeminimiz var. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz gibi bir süreci yaşayanlar olarak bugün de yarın da unutturmamamız gerekiyor. 15 Temmuz gecesi Ankaradaydık, bu kardeşiniz o geceyi iliklerine kadar yaşadı. Havadan uçaklar geçiyor ama Rus uçağı değil, helikopterlerden ateş açılıyor İngiltere helikopteri değil. Sizin kendi paranızla aldığınız bunlardan kalleşce, haince, milletin meclisinin evinin üzerine bombalar yağdırıyor. Başbakanımız işgal girişim var deyince, bir milyon üyemizi meydanlara çağırdık. Külliye'ye gitmeyi düşünüyorduk. Orası milletin eviydi, düşmemesi gerekirdi. O gece yaşanan kahramanlıklara da şerefsizliklere de şahit ettik" dedi.

"İnadına değil inandığımız için evet diyeceğiz"

"Başkanlık Sistemi siyaset üstü bir meseledir" diyen Memiş, "97 yıllık Cumhuriyet tarihi döneminde 63 hükümet kurulmuş. Ortalama 1.5 yıl. Geçtiğimiz ay Afrika'daydım. Ortalama 6 ay sürüyormuş. 240 yıllık geçmişi var Amerika'nın 45. hükümeti var. Bu sistem Amerika'da işliyor. Türkiye'de artık vesayet dönemini bitirsin, İstiklal Dönemi başlasın deyince, herkes karşı geliyor. Türkiye'nin istikrar dönemlerinde Menderes ile bir toparlanma başlamış. Darbeci zihniyet bizi 20 yıl geriye götürmüş. Özal dönemiyle başlamış tam kalkınma başlamış maalesef dönem sonlandırılmış. AK Parti ile özgürlük, ekonomik alandaki gelişmeler, denizin altından tünel geçiren bir ülke haline gelmişiz. Rahmetli Erbakan döneminde bir kalkınma süreci vardı. 28 Şubat'ı gerçekleştiren çeteler, bu ülkenin bankalarını hortumlayarak, ülkemizin ekonomisini çökerttiler. Bir Anayasa kitabının fırlatılmasıyla faizlerin bir gecede çok yüksek arttığını gördük. Meclisin çıkarttığı kanunları keyfiyetle nasıl veto edildiğini gördük. İnadına değil inandığımız için "evet" diyeceğiz. Bu ülkede güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemini istemeyen bir Amerika var. Engel olmaya çalışıyor" diye konuştu.

"İş güvencesi kırmızı çizgimiz"

Memurların iş güvencesi hakkında da konuşan Memiş, "İş güvencesi bizim kırmızı çizgimizdir. Kimseyi bu kırmızı çizgimizle oynatmaya müsaade etmeyeceğiz. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Kimsenin adamı değiliz. Milletin yanında kim durursa onun yanında oluruz" diye konuştu.

20 bin sağlık çalışanı alımı

Sağlık personelinin iş yükünün çok ağır olduğunu ifade eden Memiş, "Arkadaşlarımız yoğun iş temposu nedeniyle bitmiş durumdadır. Sağlık alanında son 2-3 yıldır 5-7 bin arasında alımlar yapıldı. En az 20 bin sağlık çalışanı alımı yapılmalı. Sayın Sağlık Bakanımız ile 20 bin sağlık personeli alımı için mücadele etme kararı aldık" dedi.

Döner sermaye sistemine musluk benzetmesi

Sağlık kurumlarında adaletsiz, çalışma barışını bozan bir döner sermaye sisteminin işletilmeye çalıştığına dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:

"Sağlık Sen'in en büyük görevi bu sistemin değiştirilmesi olacaktır. Bir havuz sistemi kurulmuş. Bu havuzun ustası beceriksiz. Muslukları yan yana yapması lazım. Herkes emeğine karşılık musluğu açacak. En üstteki genel idari ve yardımcı hizmetleri. Suyun yukarıya çıkma ihtimali yok. İkinci musluk sağlık çalışanları musluğu. Zaman zaman su akıyor. Ama çoğu zaman fısss sesi geliyor. Hekimlerin musluğu basınçlı her zaman akıyor. Bizim onların aldıklarında gözümüz yok. Hatta kendi aralarında adaletsiz bir dağılım olduğunu düşünüyorlar. Bu sistem yapılan düzenlemeyle yamalı bohçaya döndü. Stratejik Araştırma Merkezimiz tarafından bir çalıştay yaptık. Adıl ve barışçıl bir sistemin nasıl olmasına gerektiğine dair bir çalıştay yaptık. Sağlık Bakanı Sayın Akdağ ile paylaştık. Döner sermaye dönmemeye başladı. İdarecilerimize üzülüyorum. Haklılar dağıtamıyorlar, çünkü yok. Özellikle tüm kurumlarda sabit ödemeler, genel bütçeden karşılanırken sağlıkta hasta döner sermaye bütçesinden karşılanıyor."

"Sağlık çalışanlarımızın sorunları ile yakından ilgileniyoruz"

Toplantıda söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ise, referandum ile getirmek istedikleri sistemin temelinin milli irade olduğuna dikkat çekerek, "Milletimiz yanlış yapmaz. Biz milletimizin yanlış yapmayacağına yürekten inanıyoruz" dedi. İzmir'de sağlık yatırımları hızla ilerlediğini kaydeden Sürekli, sağlık personelinin sorunları ile yakından ilgilendiğini söyledi. Sürekli, İzmir'de Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Güney ve Kuzey sekreterlerinin çok güzel çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

"Yetkiyi almaya çok az kaldı"

Sağlık Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ise, hizmet sendikacılığı mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "Hizmet Sendikacılığı mücadelemizi, bugün İzmir'de tüm şubeler olarak 8000 üye ile yetkiye ramak kalmış bir konumda sürdürüyoruz ve öncelikle Allah'ın izni ve sizlerin de gayretleriyle İzmir Kalesinin Burçlarına Sağlık Sen bayrağını dikeceğimiz anın motivasyonuyla gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyor, deyim yerindeyse sahada basılmadık yer bırakmıyor ve formamızı terletiyoruz. Hizmet sendikacılığı mücadelemizin neferleri olarak, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mesleğinin onuruna yaraşır haklar ve çalışma koşullarına erişmesi için bütün benliğimizle mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.