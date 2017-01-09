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20 KOCALI HÜRMÜZ

20 kocalı Hürmüz

Hatay’da kendini Ayşe diye tanıtan F.B. (55) isimli kadının, 50 yaşın üstündeki 20’den fazla erkeği evlenme vaadiyle dolandırdığı ileri sürüldü.

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Hatay’da yaşayan 55 yaşındaki F.B. isimli bir kadın evlenmek vaadiyle 20’den fazla erkeği sahte imam nikahıyla dolandırıp ortadan kayboldu. Resmi nikahlı olduğu iddia edilen F.B. isimli kadının 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi. F.B. ile evlenmek isteyen Türkiye’nin dört bir yanındaki koca adayları Mehmet isimli aracı tarafından Hatay’a götürüldü. F.B.’nin Hatay’a gelen koca adaylarıyla güzel bir gün geçirdiği, mutlu bir yuva vaadettiği dolandırılan birçok koca adayı tarafından dile getirildi.

F.B.’nin evlenmeye ikna olan erkeklerin resmi nikah istemesi üzerine “İmam nikahı yapalım. Birbirimize ısınıp, elektrik alırsak resmi nikah yaparız” dediği öğrenildi. İmam nikahını ise koca adaylarına eniştem diye tanıttığı, sahte hoca olduğu öne sürülen Murat isimli şahsın kıydığı belirtildi.

Binlerce lira kaptırdı

2012 yılının Nisan ayında dolandırılan Tokatlı koca 75 yaşındaki Hasan Ü.'nün olay yaşanmadan bir süre önce eşinin vefat ettiği ve evlenme isteği olduğunu çevresine söylediği öğrenildi. Bunun üzerine memleketten tanıştığı Tahir adlı şahıs Hasa. Ü'yü Mehmet adlı kişiyle görüştürüp evlenmesine vesile olmak istedi. Hasan Ü., damadı Ahmet N. ve aracı olan Mehmet adlı şahısla Hatay’a gitti. İlk tanıştırdıkları kadını çok genç olması sebebiyle reddeden Hasan Ü. sahte ismi Ayşe olan F.B. ile tanıştırıldı. Üneş’in damadı Ahmet N. “Babamı tatlı diliyle kandırdı” dedi. Gün içerisinde enişte Murat tarafından kıyılan sahte imam nikahının ardından Damat Ahmet N. “Süt parası adı altında 6 bin Türk Lirası, özel yapım gerdanlık, 5 adet Trabzon burması istediler” dedi.

14 bin TL’lik ziynet aldırdı

Mağdurlardan bir diğeri 59 yaşındaki Hüseyin T. olduğu öğrenildi. 2016 Ekim ayında dolandırılan Hüseyin T.'nin oğlu “Babamın evlenmesi için Mehmet isimli şahıs aracılık etti” dedi. Aynı yalanlarla dolandırdığı Hüseyin T. sadece bir gün beraber yaşadıklarını ve 14 bin türk lirası değerinde ziynet eşyası aldırdığını belirtti. F.B.’nin alışverişten sonra arabasıyla kaçtığı öğrenildi.

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